Mauro Meluso, ds del Lecce, ha parlato in conferenza stampa degli obiettivi di mercato del club pugliese: "Choupo-Moting è forte, ma non interressa. Per quanto riguarda Adebayor e Mitroglou non escludo niente". L'attaccante togolese è attualmente svincolato, il greco è invece in forza al Marsiglia.