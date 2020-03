Il Lecce non scenderà in campo questo weekend, ma Fabio Liverani ha parlato comunque al sito ufficiale del club dopo la settimana di lavoro. Queste le sue dichiarazioni sulle condizioni degli infortunati: “Farias mediamente si sta allenando con la squadra, idem Babacar, devono ritrovare il ritmo. Credo che Falco per tornare totalmente con la squadra abbia bisogno di 7/10 giorni".