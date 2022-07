Il Lecce non si ferma sul mercato. Come riportato dal Corriere dello Sport, i giallorossi sono alla ricerca del colpo in difesa. Il profilo su cui c'è l'attenzione maggiore è quello di Nikola Maksimovic: l'ostacolo maggiore per il giocatore resta lo stipendio. Maksimovic con il Genoa ha ancora tre anni di contratto a 1,7 milioni.