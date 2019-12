Andrea Tabanelli, centrocampista del Lecce, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita pareggiata con il Genoa: "Era una partita importante, uno scontro diretto. Si era messa male nel primo tempo, poi siamo stati bravi a reagire e alla fine rimane un po' di amaro in bocca, perché avremmo potuto sfruttare meglio la superiorità numerica. Sono contento per il gol, anche se l'emozione diventa secondaria se non si è vinto. Vorrei dedicarlo ad una bambina che non c'è più, ai suoi genitori, ci protegge sicuramente dall'alto. È un punto importante, contro una diretta concorrente. La teniamo lontana, ma il campionato è ancora lungo".