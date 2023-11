Esprimere un giudizio obiettivo su quanto accaduto a Roma richiede sicuramente mente lucida visti gli ultimi minuti convulsi che definire surreali sarebbe riduttivo.: la decretazione del rigore pro-capitolini poteva far presagire ad un pesante capitombolo del Lecce (in stile febbraio 2020) che si sarebbe visto in svantaggio praticamente a freddo ed in uno stadio caldissimo ma Falcone ha cercato di cambiare la storia del match, se non fosse stato per quei maledetti minuti di recupero.Sfida che poteva andare in direzione dei padroni di casa con il rigore per, assegnato con l'utilizzo eccessivamente “moviolistico” del Var. Per fortuna e anche per bravura di Falcone che para il primo rigore a Lukaku da quando è in Serie A, il Lecce può riorganizzarsi e limitare una Roma insistente. Bisogna ammettere che i padroni di casa hanno spinto e in alcune circostanze sono stati sfortunati ma. Detto fatto, Banda punta e salta Mancini per servire Almqvist che segna il vantaggio.Dopo la rete seguono una serie di occasioni ambo le parti e dopo il tiro a giro di poco fuori di Dybala, la Roma sembra non crederci e allora Mourinho tenta il tutto per tutto schierando anche Belotti, cui risponde D’Aversa con un attacco a due e fresco composto da Piccoli e Strefezza più Touba a rinforzare la difesa.ma gli ultimi minuti rappresentano la più crudele concretizzazione del classico “gol sbagliato, gol subito”. In particolare,Insistere con il gettare la croce sugli errori in contropiede e quelli difensivi ormai serve a poco ma. Non può essere né un alibi né una colpa, ma bisogna ricordare che il Lecce è la squadra con l’età media più giovane della Serie A e questi peccati di giovinezza vengono fuori nei momenti clou, soprattutto nell’inferno quale è stato lo stadio Olimpico.Il calendario non aiuta,che potrebbe far arrivare i rossoneri al Via del Mare con il morale a terra o con maggiore entusiasmo. Tralasciando la squadra di Pioli, è il momento di guardare più a fondo in casa propria e