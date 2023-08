Dopo due anni e mezzoIl mediano danese si è poi confermato in Serie A dimostrando di saper stare anche tra i grandi e la cessione allo Sporting Lisbona di circa 20 milioni dimostra che lo farà. A proposito di cifre, Hjulmand è arrivato per circa 170.000 euro (quindi ci sarà una grande plusvalenza) e il risultato economico della cessione è uno delle tante idee geniali di Corvino che, come dimostrato già in passato, riescie a valorizzare giocatori semisconosciuti.con un budget maggiore e soprattutto continuare a dare ossigeno al bilancio che, come spesso affermato, vive di questi movimenti.Mentre le società trovavano l’accordo, Corvino ha piazzato il colpo proveniente dalla Scozia: infatti,Il centrocampista originario della Germania naturalizzato albanese arriva alla corte di D’Aversa per 1,2 milioni di euro garantendoin mezzo al campo. Con il nuovo acquisto, potrebbe quindi disegnarsi il centrocampo del Lecce per la nuova stagione dopo gli altri acquisti che hanno rimpolpato il reparto e già messo in evidenza le qualità, ad esempio Rafia.Risolta la questione centrocampista, dato che si attendeva l’eventuale cessione remunerativa di Hjulmand,dove si attende l’ufficialità dell’addio di Ceesay per trovare la nuova punta per la stagione. Le ultime voci si muovono verso un giovane promettente e sconosciuto ma che ha dimostrato di avere il gol nelle corde: si tratta diin forza al Dunajska Streda che ha sfiorato il colpaccio di togliere lo scudetto allo Slovan Bratislava. Il giovane attaccante, comprese cinque reti in sei partite nelle qualificazioni di Europa League. Dunque, Corvino potrebbe portare in Salento un altro colpo dei suoi che corrispondono al classico identikit dei giocatori che scova e che cerca di valorizzare ma chissà con il budget più importante non ci sorprenda.