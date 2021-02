Non poteva arrivare al derby della verità in condizioni migliori l'Inter. Sorpasso a una settimana dalla grande sfida ecostretto a rispondere alla debacle di La Spezia nell'ostica trasferta europea di Belgrado. Situazioni che possono ulteriormente consolidare quella, bravo a fare da equilibrista in un periodo non particolarmente semplice per il club dal punto di vista finanziario.- Se il rendimento offensivo si è mantenuto largamente il migliore del campionato da settembre ad oggi, da un mese abbondante a questa parte la nuova capolista pare aver trovato la chiave di volta per rimanere compatta e quasi impenetrabile anche al cospetto di avversari di pari livello.Un rendimento diametralmente opposto a quello di inizio stagione, frutto anche della decisione drastica di Conte di tornare alle origini e abbandonare l'affascinante progetto di inserire un trequartista alle spalle di Lukaku e Lautaro per colmare l'assenza in rosa - in quel preciso momento - di una reale alternativa alla coppia di centravanti titolare.- Ne fece le spese: sperimentato prima come vice Brozovic e poi riproposto come mezz'ala sinistra al posto di un Vidal frenato dagli acciacchi e da una condizione mai vicina a quella ottimale . Il danese appare oggi come un calciatore completamente trasformato, per intensità e intesa coi compagni, dopo essere stato a lungo messo da parte per la ragion di stato. Forte di queste nuove certezze, i nerazzurri si presentano al derby nelle migliori condizioni possibili: testa, gambe e autostima a mille, il Milan è avvisato.