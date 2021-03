Domani,, sarà una data storica per la Libia. Allelocali (20 italiane) si giocherà lain suolo libico da quando,fa, si era intensificata la guerra civile. La selezione di casa affronterà lanella penultima partita dellealla prossima, che si giocherà a gennaioProbabilmente, il concetto diè sconosciuto alla maggior parte della popolazione della Libia. L’ex colonia italiana, passata sotto il dominio della Gran Bretagna dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha conosciuto l’indipendenza nel 1951. La relativaè durata quasi un ventennio, fino all’insediamento di(nel ’69), il cui regime è caduto solo con l’insurrezione del. Dalla fine della dittatura in poi, la Libia non ha conosciuto altro che, che si sono intensificate nel, con il colpo di stato del generaleDopo anni di bombardamenti, durante l’autunnoè stato finalmente raggiunto ilfra le due principali fazioni opposte. I due premier (quello di, ufficialmente riconosciuto dall’ONU e quello di, facente riferimento al generale Haftar) si sono dimessi e sono stati sostituiti, il, da unche guiderà il paese fino alle, pianificate nel. Lo scorsola federazione di calcio africana () ha dato il via libera al ritorno del calcio negli stadi del paese, fissando la fatidica data a domani, 25 marzo. Il luogo scelto per questo tentativo di ritorno alla normalità ha un significato particolare: si giocherà allo, intitolato ai “" del 2011.Venendo agli aspetti puramente calcistici, che comunque in situazioni del genere passano necessariamente in secondo piano, domani sera lacercherà di riaprire il discorso qualificazione contro la, ventiseiesima nel ranking fifa e seconda fra le africane, dopo il Senegal. Il girone è composto da quattro squadre - passano le prime due – ed è giunto alle battute finali.Lanel girone, ha la possibilità di conquistare la qualificazione matematica domani, ma è priva della sua stella. La, con tre punti, ma vincendo si regalerebbe l’opportunità di giocarsi il tutto per tutto all’ultima giornata, contro l’abbordabile, cercando il sorpasso su quest’ultima e sulladi Aubameyang, attualmente seconda con 6 punti. Il giocatore più importante della selezione libica è il mediano ventiquattrenne, del, oltre al fantasista del Crotone,, attualmente, però,Dovesse riuscire nell’impresa, la selezione guidata da, conquisterebbe una partecipazione allache manca dal. Al potere c’era ancora Gheddafi e ci sarebbe rimasto ancora a lungo. Il 2022 sarà invece l’anno delle prime elezioni libere. Sarà ricordato principalmente per questo, ma se fosse impreziosito da un ritorno della Libia in Coppa d’Africa, sarebbe ancora più memorabile.