Quattro partite nel programma odierno di Liga. Alle 14 in campo Osasuna Valladolid mentre subito dopo, è il turno del Real Madrid che dovrà rispondere alla vittoria all'ultimo minuto del Barcellona contro il Valencia. La squadra di Ancelotti ospita il Girona, penultimo in classifica.



Alle 18:30 Athletic Bilbao-Villarreal, entrambe a quota 18 punti e in serata Real Sociedad-Betis Siviglia. Chi vince nel match che chiude la giornata di Liga supera l'Atletico Madrid al terzo posto in classifica.