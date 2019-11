Dopo le partite di ieri, che hanno visto Marsiglia e Lione vincere contro Lille e Tolosa, torna in campo questo pomeriggio la Ligue 1. Si chiude la 12esima giornata, e si parte alle ore 15 con Bordeaux-Nantes 2-0. Alle 17 scende invece in campo il Nizza, che ospita il Reims. Chiude in serata, alle ore 21, St.Etienne-Monaco.