Dopo le vittorie di ieri di Psg, Marsiglia e Lione, la sesta giornata di Ligue 1 riparte oggi con le ultime sette partite del turno. La domenica di calcio francese inizia alle 13 con Montpellier-Lille, con i padroni di casa che cercano la terza vittoria consecutiva. Quattro partite in programma alle 15, occhi puntati su Reims-Lens: in caso di vittoria, i giallorossi possono agganciare Psg e Marsiglia in testa alla classifica.



Alle 17.05 il Rennes dell'ex Bologna Theate giocherà in casa del Troyes col quale potrebbe debuttare Agoumé. Nizza-Monaco è il posticipo di stasera alle 20.45.