Intervistato da The Team, il ds del Lione Juninho ha parlato della scelta di affidare a Rudi Garcia la panchina della sua squadra dopo l'addio di Sylvinho: “Non ho scelto da solo il nuovo allenatore, ma la mia opinione è stata ascoltata. Attenzione, sono un grande fan di Laurent Blanc ed abbiamo parlato anche con Jocelyn Gourvennec, allenatore giovane ma preparato. Tuttavia abbiamo deciso di optare per Garcia, che in quel momento sembrava la soluzione migliore”.