La finestra invernale di calciomercato arriva alla sua conclusione e, come ogni anno, ridisegna le rose delle squadre. Oltre ad assicurarsi rinforzi e cedere giocatori fuori dal progetto tecnico - o a condizioni economiche favorevoli -, per i club impegnati inc'è un altro dettaglio a cui prestare attenzione:Il cambio di format, con il passaggio dalla fase a gironi al campionato a girone unico con le ultime due delle otto partite previste che si sono disputate a gennaio, a mercato aperto. Due partite nelle quali chiaramente non è stato possibile impiegare nuovi acquisti di gennaio, non potendo inserirli in lista.

- La lista presentata alla UEFA infatti può essere modificata solo dopo la conclusione della fase campionato e prima dell'inizio della fase a eliminazione diretta,Con un paletto ben preciso:, sempre considerando il limite complessivo di 25 giocatori della Lista A e la quota di otto giocatori formati localmente. Di conseguenza, se la lista è al completo, per inserire tre nuovi giocatori altrettanti devono essere rimossi.- Sul proprio sito ufficiale, la UEFA spiega: "I club possono modificare nuovamente la rosa in questa stagione? Sì, se superano la fase campionato. Prima della fase a eliminazione diretta, i club possono registrare un massimo di tre nuovi giocatori entro le 24:00 CET del 6 febbraio 2025.

Uno o tutti i giocatori dei suddetti tre possono essere stati schierati da un'altra squadra nella fase di qualificazione, agli spareggi o nella fase campionato di Champions League, Europa League o Conference League.Tuttavia, permangono il limite complessivo di 25 giocatori della Lista A e la quota di otto giocatori formati localmente".- C'è poi un altro dettaglio: i nuovi acquisti non possono avere un numero di maglia già indossato in precedenza da un altro giocatore della stessa squadra. Il regolamento della UEFA infatti stabilisce che