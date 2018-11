, storico attaccante dell'Ajax, ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport commentando il percorso e le possibilità della Juve Champions League: "Via la paura e l’ansia, la Juve può scacciare davvero la maledizione. 22 maggio 1996? L’anno prima avevamo battuto il grande Milan, che è la squadra italiana a cui sono stato più vicino insieme alla Roma... La Coppa del ‘95 ci aveva dato fiducia e nel ‘96 eravamo pure più forti. Ma per la finale con la Juve avevamo perso troppi giocatori e alcuni non erano al 100%. Un esempio? Ronald e Frank De Boer, entrambi con problemi alla caviglia. Alla fine la Juve è stata migliore solo ai rigori. Il mio gol? Conta poco, conta la sconfitta"."L’equilibrio! Erano fortissimi in attacco, ma era difficile fare gol a Peruzzi. Nel 1995-96 il loro tridente era speciale però, accanto a Del Piero-Vialli-Ravanelli, c’erano tanti faticatori come Di Livio e Conte. Della Juve dell’anno successivo che ci schiacciò in semifinale ricordo l’importanza di Deschamps nel supportare Zidane. La Juve era un riferimento: non a caso fece tre finali consecutive"."Ha vinto anche sette scudetti di fila… Direi che è abbastanza, no? E’ impossibile paragonare squadre di epoche diverse, ma anche questa è una delle migliori d’Europa. Ci vedo sempre lo stesso dosaggio di top player in tutte le posizioni: attacco formidabile con Ronaldo, giocatori di qualità in mezzo come Pjanic, ma dietro difendono come nessuno"."A 19 anni è già fortissimo: avete idea di cosa sarà a 23? Non so se andrà alla Juve ma penso che, quando lascerà l’Ajax sarà il difensore più costoso della storia"."Non bisogna farsi prendere dall’ossessione, io so che la Juve non ha alcun problema con questa Coppa: la gara secca è sempre così, con noi i rigori hanno sorriso e col Milan nel 2003 no. Veniamo agli ultimi anni: il Barcellona del 2015 e il Real nel 2017 erano al top. Adesso è una delle favorite, ma ci sono anche Barcellona e City: vincere non è scontato, anche se avere Ronaldo aiuta"."Con lui sai prima che in qualche modo segnerai. Lui porta quasi un gol a partita, ma nello stesso tempo obbliga le difese a concentrarsi su di lui. Se non segna, segnerà Mandzukic o Dybala… Se giocherà fino a 41 anni? Il suo livello è un filo superiore rispetto al mio nel campionato finlandese… Lui ha una cura di se stesso tale che può giocare finché vuole".