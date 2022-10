Questo il programmache nell'anticipo serale della decima giornata ospita ildiche vorrà rovinare i piani di. In attesa del match deldi domenica,. I neroverdi invece puntano a far proseguire il buon momento di forma e a restare nella parte sinistra della graduatoria. Tanti gli assenti, soprattutto per la Dea.ma Gasp punta a recuperare altri lungodegenti, per il Sassuolo qualche problemino permentre sono in fase di rientro sia- L'Atalanta ha sprecato un vantaggio di 2-0 contro l'Udinese nella trecentesima di Gasperini maTre di quei cinque gol subiti sono arrivati in casa, dove l'Atalanta ha perso punti in metà delle partite in questa stagione di campionato (2 vittorie, 2 pareggi). La Dea peròed ha perso solo una delle ultime 16 (10 vittorie, 5 pareggi). Per il Sassuolo la sconfitta 2-1 contro l'Inter nell'ultima partita ha interrotto una ruolino di marcia di due vittorie consecutive.(3-4-1-2): Sportiello; Okoli, Demiral, Scalvini; Soppy, De Roon, Koopmeiner, Mahele; Pasalic; Muriel, Lookman.(4-4-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; D'Andrea, Pinamonti, Kyriakopulos.