LIVE Cagliari-Bologna, le formazioni ufficiali: Viola con Petagna, dal 1' Van Hooijdonk e Urbanski

Cagliari e Bologna scendono in campo alle 15 alla Unipol Domus in un match valido per la 20esima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. I sardi, terzultimi in classifica con 15 punti, e reduci da due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro partite, cercano punti preziosi per la salvezza, mentre gli emiliani, quinti con 32 punti, vogliono riprendere la loro marcia, che nelle ultime due giornate ha subito un rallentamento, con un pareggio e una sconfitta. Da segnalare, fra gli ospiti, l'assenza di Zirkzee per squalifica.



LE FORMAZIONI UFFICIALI;:



CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Prati; Viola; Sulemana, Petagna.



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Urbanski, Ferguson, Orsolini; Van Hooijdonk.