(calcio d'inizio alle ore 21:00) è la finale della Coppa di Francia. Si gioca allo Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d'Ascq, arbitra Letexier. E' l'ultima partita di Kyliancon la maglia del PSG, che si è confermato campione di Francia: in scadenza di contratto a fine giugno, l'attaccante francese si trasferirà a parametro zero al Real Madrid. Il Lione è arrivato sesto in Ligue 1, qualificandosi in Europa League.Coppa di Francia - FinaleLE FORMAZIONI UFFICIALILIONE (4-3-3): Lucas Perri; Clinton Mata, O'Brien, Caleta-Car, Tagliafico; Caqueret, Matic, Tolisso; Cherki, LAcazette, Benraham.

PSG (4-3-3): Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Mbappé, Barcola.