E' la domenica senza sosta: gli appassionati a secco di Serie A possono rivolgersi alle qualificazioni a Euro2024 per placare la propria sete di calcio. Oggi si parte già alle 15 con Georgia-Cipro, sfida tra fanalini di coda del gruppo A, quello della Spagna. Alle 18 la Repubblica Ceca cerca di approfittare del turno di riposo dell'Albania ospitando le modeste Isole Faroer, mentre Svizzera-Bielorussia può già essere decisiva per la qualificazione di Sommer e compagni.



Le gare della sera: Galles-Croazia è l'occasione per gli uomini di Dalic di rialzarsi dopo il k.o. interno contro la Turchia di Montella, che invece ospita la Lettonia per vincere e staccare il pass per gli Europei. Chiudono il programma Polonia-Moldavia, Romania-Andorra e il piatto principale, Norvegia-Spagna con Haaland in azione contro le Furie Rosse: in palio una grossa fetta di Europei per i nordici, che non possono permettersi di cedere al blasone avversario a causa dell'ottimo rendimento della Scozia. Se la Spagna vince, si qualifica assieme ai britannici. Kosovo-Israele non si gioca per i fatti di guerra che stanno coinvolgendo il Paese ospite.