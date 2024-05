LIVE Serie C, playoff: il ritorno dei quarti di finale con Catania e Juventus Next Gen

Questa sera con calcio d'inizio alle ore 20:30 si disputano le gare di. Avellino, Padova e Torres giocano in casa per cercare di rimontare le sconfitte all'andata rispettivamente contro Catania, Vicenza e Benevento. La Juventus Next Gen parte dall'1-1 sul campo della Carrarese.Serie C - Ritorno quarti di finale play-off(andata 0-1)Carrarese-Juventus Next Gen (andata 1-1)(andata 0-2)(andata 0-1)(andata martedì 28 maggio, ritorno sabato 2 maggio):

Catania/Avellino - Vicenza/PadovaJuventus Next Gen/Carrarese - Benevento/Torres: andata martedì 5 giugno, ritorno domenica 9 giugno.- Nei quarti di finale in caso di pareggio nelle due partite (non sono previsti tempi supplementari e calci di rigore) passa la miglior classificata, che gioca il ritorno in casa.Nelle semifinali e in finale, in caso di parità, sono previsti i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.