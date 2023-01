Il Liverpool ha anticipato la concorrenza , accaparrandosi le prestazioni di Cody Gakpo, gioiello olandese. Ora, con il mercato che entra nel vivo, è lecito domandarsi se i Reds punteranno altri obiettivi di mercato, dopo il maxi esborso per l'ex-Psv Eindhoven. Jurgen Klopp, con alcune dichiarazioni riportate da Mundo Deportivo, ha precisato che se ci saranno dei colpi questi arriveranno solo a condizioni economiche favorevoli: "Se faremo qualcosa a gennaio sarà perché si tratta di un giocatore in forma che può giovare alla situazione finanziaria. Altrimenti non faremo niente. Non possiamo giocare con i soldi del Monopoly".