Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, presenta in conferenza stampa la sfida di Champions League contro il Napoli: "Le parole di Ancelotti? Mi piace molto, lo rispetto, ha allenato grandi club ed è una bella volpe nel dire cose carine. Anche io però ho tanta esperienza, noi dobbiamo pensare alla partita in uno stadio con un'atmosfera incredibile, dobbiamo solo pensare a scendere in campo per disputare una buona partita. Insigne? Ricordo quel gol al Borussia Dortmund, è un giocatore eccezionale e lo sappiamo. Il mio cervello però rimuove le cose negative: lui è forte, il Napoli ha tanti giocatori forti ed è organizzato, forte in velocità e nei dribbling. Ma siamo preparati a una gara difficile. L'espulsione del 2013? Ricordo la panchina, la vidi col custode dello stadio nella ripresa e spero sia ancora qui: non parlava inglese o tedesco e io non parlavo italiano, ma fu un'esperienza interessante. Mi portò due giornate di squalifica, ma molto è cambiato da allora e mi è servita da lezione. Poi finii in tribuna e non fu una buona idea, perché i tifosi del Napoli non mi dicevano belle cose, e allora finii con il custode. Il fattore ambientale può ridurre il gap? E' importante ma non vedo grande gap tra noi e il Napoli, poi è chiaro che l'atmosfera ti carica ma chi gioca fuori casa non è condizionato, anche se siamo coscienti di cosa ci sarà domani. Il 5-0 in amichevole rischia di farci sottovalutare il Napoli? No, fu solo un'amichevole in un bel posto e segnammo su tutti i tiri fatti, mentre il Napoli non lo fece pur avendo occasioni. Anzi, fece gol ma fu annullato per un fuorigioco inesistente. Una volta vincemmo 4-0 con il Barcellona e poi perdemmo con il Mainz con lo stesso risultato".