Liverpool-PSG formazioni ufficiali: Kvaratskhelia contro Salah

AFP via Getty Images

di finale in Champions League. Si riparte dallo 0-1 dell'andata per gli inglesi, in goal con Elliott nel finale di una partita dominata dai francesi. Ad Anfield arbitra il romeno Istvan Kovacs, assistito dai connazionali Mihai Marica e Ferencz Tunyogi con Horațiu Fesnic quarto uomo, il tedesco Bastian Dankert e il polacco Tomasz Kwiatkowski al Var. Chi passa il turno ai quarti di finale trova la vincente della sfida tra Aston Villa e Club Brugge, che ha perso 3-1 l'andata in Belgio.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Liverpool-PSG in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Luis Diaz; Diogo Jota. All. Slot.Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Dembelé, Barcola. All. Luis Enrique.: István Kovács (Romania)