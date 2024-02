Liverpool, una stalker 'affamata di sesso' perseguita Alexander-Arnold: 'Anno infernale, famiglia terrorizzata'

Un nuovo atto di stalking ai danni di un calciatore e questa volta a rimanere vittima dell'ossessione di una tifosa è stato il terzino del Liverpool Trent Alexander-Arnold che da circa un anno è vittima degli atteggiamenti morbosi di una donna che gli manda foto e video osceni e lo perseguita ovunque vada.



A darne notizia è il The Sun che ha intervistato un amico intimo del calciatore che ne ha raccontato il dramma: "Questo è stato più di un anno infernale per Trent. Questa donna ha terrorizzato lui e la sua famiglia, impossessandosi del suo numero e chiamandolo all'infinito e inviando lettere sconvolgenti e materiale osceno alla sua casa nel Cheshire. È stato un periodo davvero preoccupante, ma lui ha fatto del suo meglio per non lasciare che ciò influisse sulle sue prestazioni in campo".



Inutile sottolineare che il problema ha davvero influito sulla qualità della vita del giocatore e sulla sua tranquillità. Per difendere sé stesso e la sua famiglia dalla donna, dalla stalker, definita "affamata di sesso" ha assunto una guardia del corpo, un servizio di sicurezza privato, cambiato numero di telefono e installato allarmi e telecamere a circuito chiuso presso la sua abitazione.