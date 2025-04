Lo Spezia cambia proprietà, svolta americana: chi è l’imprenditore di New York che rileva la società

Losi prepara a voltare pagina con l’ingresso di un nuovo proprietario:, ponendo fine a un periodo contrassegnato da incertezza e transizioni irrisolte. La notizia, rivelata dal quotidiano Il Secolo XIX, segna un passaggio cruciale nella stagione del club, finora segnata da turbolenze sul piano societario.Solo pochi mesi fa, il 4 febbraio,. Un’avventura durata poco: motivi personali gravi hanno spinto Francis a fare marcia indietro, abbandonando non solo la guida dello Spezia ma anche altri club in suo possesso come ie il. Nonostante il repentino disimpegno,, e regolarizzando la situazione amministrativa il 14 aprile, in coincidenza con l’intensificarsi dei controlli della Lega.Di fronte all’improvviso vuoto di potere, la dirigenza spezzina ha reagito con prontezza, istituendo un trust per la gestione temporanea e avviando colloqui con nuovi potenziali acquirenti. A prevalere, tra le varie opzioni valutate — tra cui gruppi svizzeri e cordate italiane legate ad ex calciatori — è stata la proposta proveniente dagli Stati Uniti., dispone di ingenti risorse economiche e di un progetto ambizioso per il rilancio del club.L’obiettivo è garantire continuità e una base solida su cui costruire il futuro dello, sia dal punto di vista finanziario che sportivo. Dopo mesi di instabilità, l’arrivo della nuova proprietà americana potrebbe rappresentare il tanto atteso punto di svolta. Si attende ora l’ufficialità della cessione e la definizione del nuovo assetto societario.