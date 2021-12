In metà stagioneè passato attraverso tutti gli status possibili all'interno di una squadra.in corso nell'ambiente e nel club biancoceleste, il mago spagnolo – fulcro del gioco fino all'anno scorso –Dall'arrivo in ritardo nel ritiro estivo,. Lo ha confermato lo stesso Sarri nel post partita di Venezia, sottolineando però che la litigata di quattro mesi fa è stata anche l'unico confronto aspro tra i due. Fuori dai titolari contro l'Empoli alla prima uscita, dalla giornata successivaLa panchina di Marassi contro la Samp e l'esclusione dai convocati per Reggio Emilia sono state dettate da motivi fisici. In Coppa ha sempre giocato dall'inizio, tranne negli 0-0 casalinghi con Marsiglia e Galatasaray. Fino ad arrivare agli exploit da subentrato contro Genoa e Venezia.Sarri ha dovuto fare i conti con la necessità di dare equilibrio alla squadra, ancora in cerca della sua vera nuova identità. Nelle ultime uscite ha trovato inl'elemento in grado di bilanciare attacco e difesa.. In teoria non sembrerebbe un male potersi permettere di sganciare a partita in corso un uomo da 3 gol e 6 assist. In pratica invece, in un anno di transizione come questo, dal quale la Lazio spera di partire per aprire uno nuovo ciclo, una simile decisione sa di messa in discussione anche di uno come Luis Alberto.La perla al volo di destro che ha chiuso la partita al Penzo e la sventagliata in profondità per Zaccagni qualche giorno prima per lui sono ordinaria amministrazione. Ma oggi non basta più.Ed è proprio per quelli che tifosi, società e tecnico lo hanno gettato sul banco degli imputati - come mai era avvenuto prima - quando gli episodi in questi mesi non sono girati per il verso giusto e diverse partite sono state buttate via.nell'applicazione tattica, queste le accuse principali rivolte all'ex Siviglia dai sostenitori laziali. Da un calciatore con le sue qualità la gente si aspetta che sappia tirar fuori qualcosa di più nelle difficoltà. Fin qui non è stato così. E le scelte tecniche del mister avvalorano la tesi che, sotto la guida del comandate.Caduta la sua intoccabilità, in automatico si sono riaccese attorno a lui le voci e gli interessi di mercato, che sembravano sopiti dopo l'ultimo rinnovo di contratto firmato l'anno scorso fino al 2025.sono alla finestra per capire l'evolversi della situazione. Lotito ha sempre chiesto non meno dicome base minima anche solo per sedersi al tavolo a parlare. Almeno fino ad ora. Le frizioni di quest'autunno e il fatto di non considerarlo più un imprescindibile hanno creato i presupposti per un eventuale addio.Se però i prossimi mesi saranno gli ultimi con l'aquila sul petto per Luis Alberto, è ancora presto per dirlo. Difficile ipotizzare, a meno di cifre clamorose, una sua partenza già a gennaio. Diverso il discorso per giugno, quando potrebbe aprirsi l'ultima finestra possibile per. Lui nel frattempo continua ad incantare in campo quando viene chiamato in causa. Anche per questo la frangia degli inguaribili ottimisti spera ancora che possa ricrearsi il giusto feeling col tecnico, per continuare a godere a lungo delle sue giocate.