, ex ct della, ha rilasciato una lunga intervista a SER Deportivos Gijón, la radio della sua città natale. Nell'intervista, l'allenatore ha affrontato diversi argomenti: ". Ma io sono molto appassionato quando lavoro e, quando ho finito di lavorare, mi allontano dalla folla e faccio le cose che mi piacciono."Non ho visto nessuna delle due, ero in Sudafrica. Ti rendi conto che quando non sei lì, le cose sono diverse. E devono essere diverse, ognuno deve andare per la sua strada".- "Un’altra cosa che ho fatto da quando sono finiti i Mondiali è che non uso i social media. Non guardo la stampa spagnola, non guardo i social media... leggo solo la stampa inglese. Quando sei immerso nel calcio professionistico, non puoi piacere a tutti e non puoi controllare quello che si dice di te. Mi dedico ad affrontare tutto con intensità. E siccome non mi interessa quello che dicono, mi diverto a modo mio"."Grazie alle sessioni di streaming durante la Coppa del Mondo, che è stata una bomba esplosa in quel momento, abbiamo potuto ricevere l'affetto dei tifosi, sia dei giocatori che mio. Una cosa è quello che dicono i media e un'altra è la realtà, e gli streaming sono serviti a unire giocatori e tifosi.. Non so se tornerò, non credo. Mi piace godermi questi momenti in cui non si fa notizia. Mi piace molto fare l'allenatore, ma mi piace anche la mia vita al di fuori del calcio. Non so quando tornerò ad allenare, dipenderà da eventuali offerte interessanti. Mi godo le mie due vite"."Finora non ho avuto offerte da squadre, ma so dell'interesse di alcune nazionali."."Non credo di essere l'allenatore giusto per una nazionale come il Brasile.. Sapete che i media si muovono così velocemente che una voce diventa una notizia. Mi piacciono i giocatori di qualità, li scelgo sempre. Ma non so se sarei il più adatto per una nazionale di quel livello"."Ho un'attrazione particolare per l'Inghilterra, mi piacerebbe andare in Inghilterra per lavorare.. È chiaro che sono influenzato perché mi piacerebbe lavorare lì. Ma non voglio ingannarvi, non andrò in una squadra qualsiasi. Vorrei andare in una squadra che possa fare cose importanti.. Ma questo non significa che non andrò ad allenare in Spagna"."Se in futuro potrò allenare lo Sporting? Sicuramente, ma è difficile allenare la squadra di casa. Chiaramente, deve avvenire in un'occasione in cui non c'è nulla da dimostrare.Il credito di un allenatore dura 18 secondi e mezzo"."La verità è che non li ho. Ora sono molto convinto di concentrarmi sul fare cose che fanno bene al mio corpo e cose a livello personale che mi arricchiscono mentalmente. Mi dedico alla vita, ho del tempo libero. Mi godo il tempo libero, viaggio il più possibile, vado a trovare i miei amici... Faccio sempre più cose elementari, ma le trovo più appaganti".