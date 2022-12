Esonerato dalla panchina della Spagna pochi giorni dopo l’eliminazione dal Mondiale in favore del Marocco, Luis Enrique è tornato sulla gara che ha sancito l’eliminazione delle Furie Rosse dalla rassegna in Qatar. Ma non solo: nel mirino dell’ex ct ci è finita pure la stampa.



A MUSO DURO - La delusione per il ko ai rigori è ancora cocente, ma Luis Enrique cerca di andare oltre: “Abbiamo dimostrato di saper perdere - ha esordito l’ex tecnico della Roma in una diretta Twich -. Il Marocco ha avuto meriti, ma ha giocato una gara totalmente difensiva. Sento che la Spagna ha perso una grande occasione, non vedo una squadra più forte nelle semifinaliste”. Poi l’affondo sulla stampa: “Il rapporto con i giornalisti lo considero totalmente falso. Se mi chiami per chiedermi informazioni vengo meno ad un principio. Io non sono mai voluto entrare in queste dinamiche”.