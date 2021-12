La Lazio non vuole farsi scappare Luiz Felipe. Il difensore dovrà diventare uno dei pilastri della squadra di Sarri e per questo, scrive oggi il Corriere dello Sport, la società sta spingendo per il rinnovo.



Lotito, consapevole dell'interesse crescente di altri club, tra cui Betis Siviglia e Barcellona, secondo il quotidiano ha in agenda l'appuntamento col calciatore e il suo entourage per chiudere al più presto la questione. Si punta a limare le distanze tra i 2 milioni offerti e i 2,5 chiesti dall'italo-brasiliano.