Il futuro di Romelu Lukaku è ancora un'incognita. Come scrive il Corriere dello Sport, senza l'uscita di Vlahovic la Juve non può investire sull'attaccante del Chelsea. Nel frattempo dall'Arabia Saudita continuano ad arrivare proposte che il belga continua a rifiutare. Lukaku ha sul piatto un biennale da 60 milioni da parte dell'Al-Hilal, che ne offrirebbe 50 al Chelsea. Il giocatore al momento dice no e aspetta la Juve.