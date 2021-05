, ma non si accontenta. Il centravanti della nazionale belga ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera: "Per me, vedrai. Tu devi parlare con me solo in italiano e io ti rispondo in inglese. Sono arrivato qui e già conoscevo abbastanza bene la lingua. L'Italia mi ha dato davvero molto, non posso far altro che ringraziare per come sono stato accolto.Io e Conte abbiamo vissuto il 2° posto in campionato e in Europa League come una sconfitta, che abbiamo trasformato in motivazione., mi metto sempre a disposizione dell'allenatore.- "Perdevamo 1-0, avevo sbagliato un gol, ero un po’ arrabbiato. Le sue parole mi hanno colpito.Sono umile e tranquillo, sono un vincente e mi batto alla morte per i compagni e per la vittoria.Abbiamo bisogno di giocatori di questo livello in serie A.: sono tutte buone cose per l’Italia. Il livello si alza, speriamo vinca ancora l’Inter".. Il Real Madrid è forte, ma eravamo meglio delle altre due, abbiamo sbagliato.al Bayern Monaco. Noi abbiamo iniziato un bel percorso, dobbiamo continuare. Stiamo bene entrambi, in campo e nella vita, maQuando sei giovane pensi in modo diverso. Giovedì compio 28 anni. Nella mia testa sono convinto di essere in una squadra che può fare grandi cose: possiamo vincere e crescere ancora, iniziare un nuovo ciclo. Abbiamo un allenatore che cerca sempre di dare il massimo.