ed emblematico, nel Chelsea ex campione d’Europa,, a essere più cauti ad esempio, o per lo meno a non assolutizzare. Con ciò non vorrei mai finire intrappolato nel dualismo astuto di Conte, che una volta ironizzò sulle critiche mosse a Lukaku con la provocazione “Lukaku è una pippa”. Evidentemente esistono le sfumature, i contesti, i sistemi, esiste la scuola tedesca e quella italiana, ma anche le generazioni... Sono i fatti a dirlo, non sono io.(e in Italia, sottolineo) Lukaku è stato (e continuerebbe a essere)Perché a livello di principi di gioco, e andando al di là delle apparenti somiglianze o divergenze legate al modulo,. E badate, non è soltanto una questione generazionale: avete per caso sentito i post-partita di Klopp nei rispettivi scontri diretti del Liverpool con Inter e Tottenham? Non vorrete certo credere alle ritrattazioni dovute al bon ton, al galateo tra allenatori.Torniamo a Lukaku.. Partiamo sempre dalla realtà dura e pura: chi ha giocato al posto di Romelu durante il primo anno di Inzaghi?per lo più. Ecco, possiamo allora incominciare a tracciare delle differenze di funzioni, stili e contesti di gioco.Dato che con l’attuale tecnico dell’Inter il trattamento collettivo del pallone era più ragionato e meno schematico e verticale, potevamo assistere a risalite più graduali, nelle quali venivano coinvolti i due attaccanti del 3-5-2 (a turno o insieme) in posizioni che definiremmo più o meno ‘strane’ e ‘fuori luogo’, se interpretassimo il calcio di oggi ancora con gli occhiali di ieri.Perciò alle volte capitava che si defilasse come qui sotto nell’immagine tratta da Real-Inter, giusto per creare superiorità numeriche e facilitare i compagni nella gestione della palla.Primo perché queste non sono propriamente le sue caratteristiche, in secondo luogo non lo voleva Conte. Il mitico Antonio, l’antipatico perché vince. Superata la metà campo, e magari dopo un cambio di gioco, le vuole in area al più presto. La filosofia di fondo è sostanzialmente quella antica:(perciò devono stare sempre vicino alla porta avversaria). Il resto è secondario, o addirittura superfluo (a seconda del grado di conservatorismo). Conte infatti, lato palla, in fascia preferiva mandarci la mezzala. ESempre fuori la mezzala, anche qui sotto contro il Lecce: Sensi in ampiezza, mentre Sanchez e Lukaku stanno vicini tra loro e pronti ad attaccare la porta dalla lunetta.(in campionato). Il gioco era irrigidito proprio dagli schemi mandati a memoria.Guardate invece qui sotto la fotografia perfetta del calcio di Inzaghi., dove il sistema di gioco si mostra quasi ‘sconvolto’ e ‘turbato’ dal caos apparente. Questo Big Bang dei ruoli tradizionali che è il calcio contemporaneo. In realtà i giocatori di Inzaghi hanno imparato a generare e gestire singolarità. Cosa ci fa Dzeko lì? Sta svolgendo la stessa funzione che svolgeva a Madrid, nell’immagine analizzata in precedenza. Solo che qui si trova in una zona centrale del campo.Ora. Penso che Inzaghi non glielo chiederà nemmeno, d’altra parte. Cercherà forse un compromesso tra se stesso e Conte, così da agevolare il ritorno al sorriso di Lukaku. Eccole ancora contro il Bologna le due punte di Inzaghi… capite cosa intendo?Osservando tutti i gol del. È senz’altro un effetto privo di una causa diretta fondante, molto più semplicementeeccetera. Si sentiva quasi bloccato nel 3-4-2-1 di Tuchel. Ma non perché il gioco di Tuchel sia rigido o schematico (non lo è affatto, è molto più libero di quello di Conte, se è per questo). Piuttosto per due motivi fondamentali: primo, perché(nella metà campo avversaria, contro difese ‘schiacciate’) grazie a un palleggio ragionato e graduale (non codificato e ‘sbrigativo’ come quello dell’Inter di Conte), dunque; secondo, proprio perché quello del Chelsea è un gioco più libero, più essenzialmente associativo, fatto di combinazioni imprevedibili e non basato su schemi rigidi,. D’altra parte Tuchel non era quello del boccino negli allenamenti? Ve lo immaginate Romelu alle prese col boccino di Tuchel? Il suo flop al Chelsea era prevedibile.Meno prevedibile è senz’altro l’impatto che avrà Lukaku in Italia, tornato all’Inter, ma questa volta alla corte di Inzaghi.come Romagnoli in quel famoso derby?È certo che queste corse di Lukaku con Dzeko sono andate perdute.. Si potrà accelerare, insomma, laddove prima era sconsigliato.Bisognerà anche fare i conti con i numeri di Dzeko, che riflettono molto bene la sua funzione nell’economia del gioco di Inzaghi: al di là dei gol (17 in tutto, fra campionato e coppe), non vanno sottovalutati gli assist del bosniaco (10 in totale). Anche per la tipologia degli stessi, coerente allo stile di gioco mostrato dai nerazzurri. Ecco un esempio significativo contro il Torino. Intanto notate la postura e il posizionamento.Poi la qualità e l’intelligenza del tocco di prima per Sanchez.Ora, è vero che Lukaku nella stagione appena trascorsa ha fatto solo 2 assist in tutto (uno solo in Premier). E per di più, come aggravante, in una squadra che ha tante soluzioni e partecipa con tanti uomini alla fase offensiva, sempre assediando la squadra avversaria. Però all’Inter, giusto l’anno prima, ne aveva fatti una decina pure lui… (spesso da pivot, come qua sotto a Crotone)., senza tuttavia perdere per strada la propria mano.