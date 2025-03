Getty Images

Maifredi: "Guardiola per la Juventus, Thiago Motta arrivato credendosi un dio come me"

24 minuti fa

Gigi Maifredi dice la sua sulla panchina della Juventus. L'ex allenatore bianconero ha dichiarato in un'intervista al quotidiano Libero in edicola oggi: "Come me Thiago Motta è arrivato a Torino credendo di essere dio in terra e ha sbattuto la faccia contro lo spogliatoio. Il suo errore è stato pensare che alla Juve potesse allenare come a Bologna. Giuntoli non l'ha aiutato, come non aveva aiutato Allegri…".



"Tudor lo vedo come un traghettatore, sono certo che la Juventus abbia in mente un colpo grosso. Penso di non sbagliare a dire Guardiola: ha un contratto con il Manchester City, ma vuole venire ad allenare in Italia. Pep finirà a Torino, sarebbe come Hamilton in Ferrari".