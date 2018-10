Giovanni Malago, presidente del Coni, parla degli Europei 2028 come obiettivo di sistema per il calcio italiano: "La candidatura dell'Italia per ospitare gli Europei di calcio nel 2028 deve essere l'obiettivo con la O maiuscola. Perché è l'unica possibilità, insieme all'organizzazione dei Mondiali e delle Olimpiadi, per poter avere un'accelerazione rispetto agli iter burocratici, giuridici e amministrativi che riguardano il tema degli stadi".



Malagò aggiunge: "Abbiamo bucato clamorosamente la possibilità di avere la manifestazione quando fu ospitata da Polonia e Ucraina. Se parliamo di calcio ad alti livelli è palese che abbiamo un gap da ridurre con investimenti nelle infrastrutture in tante città italiane. Penso a Verona, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Palermo, Cagliari e Genova. Di conseguenza l'Europeo 2028 mi sembra una tappa obbligata".