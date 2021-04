Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, dice la sua sul mercato degli attaccanti: "Con i prezzi che girano non compreremo nessun attaccante, è impossibile, non possiamo permettercelo. Tutti i club sono in difficoltà finanziarie, anche noi. Abbiamo Gabriel Jesus, Ferran che è stato incredibile, Raheem (Sterling ndr) come un falso nove. Oggi ci sono più possibilità di non ingaggiare un attaccante".