Manchester City-Aston Villa: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Scontro diretto per la UEFA Champions League nella 34esima giornata di: c'èLa squadra di Pep Guardiola (61 punti) e quella di Unai Emery (57) sono in piena lotta per un posto tra le prime cinque. I padroni di casa hanno abdicato dopo quattro anni di fila lasciando il titolo nelle mani del Liverpool, hanno risalito la classifica e vogliono garantirsi almeno un posto nella prossima edizione della massima competizione europea. I Villans sono in rimonta e ora vogliono conquistare la seconda qualificazione di fila alla Champions dopo quella della scorsa stagione.

Tutte le informazioni su Manchester City-Aston Villa:: Manchester City-Aston Villa: lunedì 28 aprile 2025: 21.00: Sky Sport Calcio (202): Sky Go, NOW: Ederson; Lewis, Ruben Dias, Gvardiol, O'Reilly; Kovacic, Nico Gonzalez; McAtee, Gundogan, Marmoush; De Bruyne.. Guardiola.

: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; Onana, Tielemans; Rogers, Asensio, Ramsey; Rashford.. Emery.- La sfida tra Manchester City e Aston Villa sarà trasmessa in diretta tv su Sky: il canale di riferimento sarà Sky Sport Calcio (canale numero 202).- Manchester City-Aston Villa sarà disponibile anche in diretta streaming: per i clienti Sky c'è l'opzione Sky Go, scaricando l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc oppure collegandosi al sito.

L'alternativa è offerta da NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky, acquistando il 'Pass Sport'.