Manchester United pazzo: mister 87 milioni Maguire beffa Fonseca, rivincite anche per Onana e Zirkzee

. I Red Devils giocano la gara di ritorno nei quarti di finale in Europa League, che aveva iniziato questa stagione sulla panchina del Milan.in Francia con tanto di polemica con Matic e lasciato a riposo nella trasferta persa 4-1 a Newcastle che ha fatto precipitare la squadra al quattordicesimo posto in classifica con 38 punti a 6 giornate dalla fine della Premier League. CosìLa musica cambia nella ripresa, quandonel giro di pochi minuti tra il 71' e il 78'. Lo stessoal 110'.al 121'. La rimonta è completata e Old Trafford esplode di gioia, con l'attaccante olandese

. L'allenatore portoghese gongola: "Dobbiamo concentrarci sull'Europa League e rischiare facendo giocare i giovani in campionato, nel finale ho messo Harry Maguire in attacco perché sa segnare di testa".Il difensore centrale inglese classe 1993 si è preso una bella rivincita dopo le tante critiche ricevuto negli ultimi anni.Ma deve fare i conti in semifinale con l'Athletic Bilbao, galvanizzato dall'idea di giocarsi la finale in casa contro la vincente dell'altra sfida tra Tottenham e Bodo/Glimt, che ha eliminato la Lazio ai rigori.