Manchester United su Bremer: la Juventus fissa il prezzo

Redazione CM

Sirene inglesi per Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, che a dicembre ha prolungato il suo contratto con la Juventus fino al giugno 2028, secondo Calciomercato.com è finito nel mirino del Manchester United, a caccia di un nuovo centrale. Per ragioni diverse, fisiche e tecniche, ten Hag non è soddisfatto dei giocatori che ha a disposizione: oltre all'esperto Evans, che ha ancora cinque mesi di contratto, ci sono Varane, Maguire e Lindelof, che non hanno mai dato solidità, più Lisandro Martinez, che in questa annata ha visto il campo solo 8 volte per colpa di un grave infortunio al piede. Tradotto, servono innesti, è necessaria una rivoluzione.



IMPOSSIBILE A GENNAIO - Non ci sono stati ancora contatti diretti tra i due club, ma qualcosa si sta muovendo. Di certo la Juventus non ha nessuna intenzione di ascoltare proposte per l'ex Torino, 66 presenze e 7 gol in bianconero, in questa finestra di mercato, ogni possibile discorso verrà eventualmente rimandato in estate. Bremer è sempre più punto di riferimento e totem della difesa bianconera, l'uomo attorno al quale costruire il reparto anche in vista della prossima stagione, ma in questo calcio non esiste più la parola 'incedibile'. E le ambizioni del brasiliano potrebbero portarlo a valutare proposte in arrivo soprattutto dalla Premier.



IL COSTO - La Juventus, insomma, non ha nei piani la sua cessione, ma vuole farsi trovare pronta se dovesse arrivare un'offerta dal Manchester United. Che conosce già il prezzo: a oggi la valutazione del numero 3 non è inferiore ai 70 milioni di euro di base fissa. Una cifra superiore rispetto a quella pagata dalla Juve nel 2022 per strapparlo al Torino e alla concorrenza dell'Inter, ovvero ​41 milioni di euro più 8 di bonus, legati a determinati obiettivi e condizioni.



NON SOLO BREMER - Il Manchester United non ha solo Bremer sulla lista: l'altro nome caldo è un ex Juve, ovvero Matthijs de Ligt. Il centrale olandese classe 1999, legato al Bayern Monaco da un contratto fino al 2027, in questa stagione ha giocato solo 15 partite, 10 da titolare. Non è una prima scelta di Tuchel, motivo per il quale in estate verrà messo sul mercato. Oltre al Manchester United va registrato l'interesse del Paris Saint-Germain.