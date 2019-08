Harry Maguire è un nuovo difensore del Manchester United. Queste le parole del centrale ex Leicester: "Sono felice di aver firmato per questo fantastico club. Voglio ringraziare tutti al Leicester, il club e i tifosi per il loro fantastico supporto nelle ultime due stagioni. Ma quando lo United bussa alla tua porta... è un'opportunità incredibile. Sono entusiasta, non vedo l'ora di iniziare".