Roberto Mancini, ct della nazionale, parla ai microfoni di Radio Deejay della lotta scudetto: "Ogni allenatore avrà degli ostacoli da superare e i calciatori arriveranno da due mesi di allenamenti casalinghi: non sarà facile tornare in campo, considerando anche il periodo dell’anno”.



SULLO SCUDETTO - "Lazio e Juventus lotteranno fino alla fine, ma l’Inter conserva delle possibilità: detto ciò, non escludo sorprese, anche se i bianconeri restano favoriti grazie a una rosa molto ampia".