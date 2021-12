Kostas Manolas dice addio al Napoli, il difensore greco è tornato a casa, trasferendosi così all'Olympiacos. Arriva il suo messaggio tramite i social per salutare la maglia azzurra, la città che lo ha accolto nel 2019:



"Ciao Napoli! Ho trascorso due anni e mezzo intensi. Mi avete accolto a braccia aperte, dandomi forza ed entusiasmo ogni giorno, in ogni angolo della città. Non potrò mai dimenticare i bei momenti passati insieme. Ho sempre dato tutto, tra alti e bassi, lottando con i miei compagni per raggiungere i nostri obiettivi. Vi sosterrò anche da qui! Grazie di tutto Napoli!".