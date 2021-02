Da un tifoso della Roma come Giuseppe Conte a (probabilmente) un altro come Mario Draghi. Personaggio di spicco della politica italiana ed internazionale, l’ex presidente della Banca Centrale Europea sarà dunque il quarto presidente tifoso romanista ad insinuarsi a Palazzo Chigi, sulla falsa riga di Andreotti e D’Alema.

La passione per il club nasce infatti tantissimi anni fa, così come l’attaccamento ai grandi campioni del passato giallorosso, da Giacomo Losi a Falcao. Sono due, però, i suoi pupilli: Giuseppe Giannini e, soprattutto, Francesco Totti. La confessione in una chiacchierata informale al quotidiano El Pais: “Che giocatore, il Principe. Ma Totti è il migliore della sua generazione: un talento unico, un filosofo del calcio. Forse il più grande della storia della Roma”.