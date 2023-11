L'Inter vola in campionato, Simone Inzaghi lavora sul campo ma nel frattempo la dirigenza continua a operare per preparare le prossime mosse di mercato, sfruttando anche una specialità della casa di Beppe Marotta: i parametri zero. Dalla Juventus ai nerazzurri, da Pirlo a Onana la lista dei colpi perfezionati negli anni dall'esperto dirigente, che su questo solco studia anche nuovi affari per il club di viale della Liberazione, attento a questo tipo di soluzione anche per questioni di bilancio.



NUOVI AFFARI? - Marotta continua a sondare il mercato per l'Inter e anche prima dell'Atalanta non ha chiuso le porte a nuovi colpi a zero. I nomi in orbita nerazzurra non mancano, tre in particolare sono sotto la luce dei riflettori delle ultime settimane. Uno per reparto, ammiccando anche alla possibilità di anticipare l'arrivo a gennaio se si presentassero condizioni favorevoli: in difesa fari puntati su Tiago Djalò, ex Milan in scadenza con il Lille; a centrocampo Piotr Zielinski, anche se il Napoli spinge per il rinnovo; in attacco Mehdi Taremi, la sua avventura al Porto è ai titoli di coda e in estate era già stato vicino al Milan.



Nella nostra GALLERY una rassegna dei colpi a parametro zero di Marotta .