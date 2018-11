. Da buon capitano,lo sa e infattivinto nello scorso campionato. Però è innegabile che spesso- Sarà un caso, ma, che li schiera sempre e comunque nelle partite più importanti. Questione d'esperienza e di equilibri tattici, che finiscono per- L'arrivo di un dirigente serio e capace come. Scommettiamo che d'ora in poi nessun altro nerazzurro scivolerà in altri autogol del genere a livello d'immagine e di parole o comportamenti fuori luogo.- Per quanto riguarda la partita,. Al contrario del Tottenham, l'Inter non ha mai dato la sensazione di poter essere pericolosa in avanti. Basti pensare al fatto che. Ora i nerazzurri, dopo le trasferte con Roma e Juve in campionato, giocano a San Siro col PSV Eindhoven. E, per qualificarsi agli ottavi di finale, nell'ultima giornata della fase a gironi