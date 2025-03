Getty Images

Marsiglia, Longoria: "Abbiamo parlato con Pogba"

32 minuti fa



Paul Pogba non riparte dall'Olympique Marsiglia, almeno per il momento. Pablo Longoria, presidente del club francese allenato dall'italiano Roberto De Zerbi, ha dichiarato alla radio spagnola Cadena SER: "Abbiamo parlato, ma poi abbiamo pensato che i suoi tempi di recupero avrebbero potuto sconvolgere l'equilibrio della squadra".



Il centrocampista francese classe 1993 ex Juventus e Manchester United è ancora libero sul mercato degli svincolati. Lo scorso novembre ha rescisso il contratto col club bianconero e l'11 marzo è terminata la squalifica per doping. Pogba era stato trovato positivo al testosterone in un controllo eseguito al termine di Udinese-Juventus, la prima giornata di campionato nella Serie A 2022/2023. Inizialmente la WADA (l'agenzia mondiale antidoping) lo aveva squalificato per quattro anni, ma il ricorso al TAS di Losanna ha poi ridotto la pena a 18 mesi di stop. Il futuro di Pogba può essere nella Major League Soccer statunitense, intanto il francese sogna di riguadagnarsi un posto in nazionale in vista dei Mondiali 2026.