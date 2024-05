Martial verso l'addio allo United: dove può giocare in Serie A

Dopo otto anni al Manchester United - esclusa una parentesi di sei mesi al Siviglia da gennaio a giugno 2022 -. L'attaccante francese ha il contratto in scadenza e con ogni probabilità non verrà rinnovato, alla fine della stagione si svincolerà e sarà libero di trovare un accordo con un nuovo club. L'idea di prendere Martial a parametro zero sta facendo gola ad alcune società che stanno iniziando a prendere informazioni sul giocatore, in Italia è stato accostato a Juventus e Inter.

- Secondo La Gazzetta dello Sport. Al momento la possibilità di prendere il classe '94 non scalda più di tanto la dirigenza nerazzurra, ma l'occasione di non farlo arrivare a Milano a parametro zero può far cambiare idea a Marotta e Ausilio nei prossimi mesi. In attacco l'Inter cambierà qualcosa: già bloccato Taremi, probabilmente andrà via Sanchez e bisognerà capire cosa fare con Arnautovic.

- L'atra strada per vedere. Lo racconta Tuttosport, secondo il quale i bianconeri stanno cercando un attaccante con le sue caratteristiche e dopo il mancato accordo con Felipe Anderson che ha preferito tornare in Brasile (dalla prossima stagione giocherà col Fluminense, è già ufficiale) è spuntata l'idea Martial. Qualche contatto preliminare c'è già stato, il nodo al momento è legato all'ingaggio da più di sei milioni di euro netti a stagione e alla concorrenza dall'estero.

- Su Martial infatti ci sono anche club stranieri, l'attaccante del Manchester United interessa in Inghilterra e in Francia: in Premier League il Tottenham si è informato sulla situazione e sta pensando di fare un tentativo, in Ligue 1 c'è qualche club che sta pensando di riportarlo in patria dopo le giovanili nel Lione e l'esplosione definitiva nel Monaco che poi l'ha portato ai Red Devils nel 2015 per 60 milioni di euro. Occhio anche agli apprezzamenti dalla Turchia, perché su Martial c'è anche il Fenerbahçe di Dzeko.