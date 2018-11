Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, campione del mondo nel 2006 con l’Italia, parla a SportWeek, svelando il perché della sua maglia numero 23: “Avevo 22 anni, giocavo nel Perugia e in ritiro passavo quasi tutto il tempo libero a vedere in tv le gare NBA: le trasmettevano al pomeriggio, in differita. Michael Jordan era fantastico, faceva cose fantastiche. Così decisi di avere il 23 sulla maglia”.





SUI DIFENSORI - “Gianluca Mancini? È in prospettiva, con Romagnoli, il difensore italiano più forte”.