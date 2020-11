Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, parla a Il Giornale del momento di Antonio Conte in nerazzurro: "Secondo me sarebbe un grave errore lasciarlo andare via. Quest’anno gli potrà servire ulteriormente per capire ancora meglio Milano e l’Inter dato che non è mai facile. Io andrei avanti con lui in ogni caso per tentare di aprire un ciclo, poi dipenderà molto da come andrà questa stagione. Sostituto ideale? Finché non si sa che va via non rispondo a questa domanda. Sarebbe un qualcosa contro di lui e a me lui piace come allenatore e dunque preferisco non sbilanciarmi in questo momento, è ancora presto".