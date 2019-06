Il sole, caldissimo, di questi giorni; il prato, verdissimo, del Centro Sportivo Academy di Legnano; la voglia, infinita, di ricordare un amico che non c'è più. Alle 17, nella giornata di ieri, si è tenuto il primo Memorial Gino Bacci, in cui, con un pallone tra i piedi, 5 squadre composte da giornalisti si sono sfidate per ricordare il grande collega scomparso il 29 ottobre 2017 .



Girone all'italiana, tutti contro tutti, 20 minuti a tempo, con le squadre di Top Calcio 24, Telelombardia, Eurosport, Calcissimo Tv e anche noi di Calciomercato.com. E proprio i biancoverdi di capitan Alessandro Di Gioia e mister Cristian Giudici si sono aggiudicati il primo posto: una vittoria, contro Telelombardia, due pareggi con Eurosport e Calcissimo tv, e un'altra vittoria con Top Calcio 24. Tutto all'insegna del fair play (e del caldo). E di un pensiero fisso a chi non c'è più e che da lassù, sicuramente, ha sorriso nel guardare, arrossati, accaldati e assettati, i suoi colleghi affannati nell'inseguire un pallone. Appuntamento all'anno prossimo!