Sono rimasto particolarmente stupito - per non dire altro - dalle reazioni che il mio ultimo pezzo sul campionato prossimo venturo ha suscitato nei lettori di Calciomercato.com. La mia serenità e consapevolezza non saranno certo intaccate dagli insulti che d’abitudine mi vengono riservati, ma questa volta mi è parso di cogliere una novità:, una sorta di esito all’incontrario, ma sarebbe ilappetto al quale non basta sciorinare una buona dose di scongiuri.Mi chiedo:Ora, a parte che, se lo sbaglio, è perchè li faccio e, soprattutto, perchè il calcio è un gioco imprevedibile, davvero ci voleva un massimo pensatore per sostenere che una squadra con otto punti di vantaggio sulla seconda, dieci sulla terza, undici sulle quarte ragionevolmente ha già vinto lo scudetto?Io credo che - come diceva il grandissimo e compianto Giuseppe Pistilli, prima firma del Corriere dello Sport-Stadio - un pronostico del genere potesse farlo anche il garzone della mia macelleria. Quindi,. Purtroppo per i sottoindicati c’è anche una terza possibilità:Ribadisco, dunque, cheIntanto perché Milan (a meno otto) e Juve (a meno dieci) dovrebbero rispondere con due successi in trasferta (a Salerno e a Cremona) e poi perché ll vantaggio (cinque punti sui rossoneri e sette sugli juventini) sarebbe più che rassicurante. Anzi, di qui alla fine del girone d’andata (quattro partite in tutto) il Napoli avrebbe la concreta possibilità di ricomporre l’attuale vantaggio.Purtroppo per tutti noi, c’è un altro elemento che si è innestato nella vigilia di Inter-Napoli ed è. Secondo alcuni maestri del pensiero liquido questo sarebbera essi, con mia somma sorpresa, c’è anche Roberto. Tuttavia il tema vittimista è smentito da chi, come me, da due anni spera vivamente che il Napoli vinca lo scudetto, non foss’altro per LSono veneto della provincia di Padova, ho vissuto per lavoro a Roma, a Milano e a Torino. Ma i colleghi che settimanalmente mi intervistano sono tutti napoletani che lavorano per radio e televisioni che si occupano di Napoli. Non credo che loro mi considerino un nordista ottuso. Quanto, piuttosto, un giornalista intellettualmente onesto che dice sempre (anche a Sky dove collaboro) quello che pensa.Non c’è arbitro che tenga o complotto che condizioni. Anzi,in un momento in cui un club (la Juve) è sospettata di averla adulterata falsando bilanci e mercato.Stia tranquillo, dunque, Saviano che, forse, era troppo piccolo nel 1990 per ricordare. Questa volta è tutta questione di tecnica, corsa, agonismo, contrasti, resistenza, creatività.Anche di determinazione, naturalmente. LMa non ha Brovozic e la serenità nella testa del Napoli. Furore contro freddezza. E i più freddi sono i napoletani.