Secondo OK Diario il Real Madrid è pronto a concentrare tutti i propri sforzi per raggiungere Harry Kane. L'attaccante inglese è legato al Tottenham fino al 2024.



Leicester, Everton e Tottenham sono interessati a Baptiste Santamaria, centrocampista classe '95 dell'Angers visto da molti come il "nuovo N'Golo Kante". Lo riporta l'Express.



Stando a quanto raccolto da FC Inter News, in estate il West Ham farà un nuovo tentativo per assicurarsi le prestazioni di Alexis Sanchez. L'attaccante cileno non sarà riscattato dall'Inter e tornerà al Manchester United.



Secondo il Sun, Jadon Sancho rifiuterà un trasferimento al Manchester United se quest'ultimo non riuscirà a centrare la qualificazione in Champions League. Sulle tracce del 2000 del Borussia Dortmund c'è anche il Liverpool.



Timothy Fosu-Mensah, esterno del Manchester United, andrà in scadenza in estate. I Red Devils hanno un'opzione per allungare il suo contratto di un altro anno, ma al momento non ci sono stati contatti con l'entourage del giocatore. Lo riporta il Mirror.



C'è mezza Premier League su Alfredo Morelos: secondo Goal.com, l'attaccante colombiano classe '96 dei Rangers interessa a Leicester, Aston Villa, Newcastle e Crystal Palace.



Dimitar Berbatov, ex centravanti di Manchester United e Tottenham, a riferito a Betfair che Timo Werner, attaccante del Lipsia, dovrebbe scegliere di trasferirsi al Bayern Monaco piuttosto che al Liverpool.